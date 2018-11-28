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رياضة

مغردو تويتر يدعمون صلاح في مواجهته النارية أمام باريس سان جيرمان اليوم

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
شيرين عادل
تصدر هاشتاج #باريس_سان_جيرمان التريند المصرى لموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بالتزامن مع انطلاق المباراة المرتقبة التي تجمع فريق ليفربول مع نظيره باريس سان جيرمان، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعبر المغردون عن توقعاتهم بفوز ليفربول "#باريس_سان_جيرمان#ليفربول.. أتوقع إن شاء الله فوز ليفربول 2--1 باريس سان جرمان وإن شاء الله أتوقع الفوز بالقرعة".

وقال آخرون: "#باريس_سان_جيرمان اشتاق للأجواء الباريسية، ولكن هذه المرة أتمنى توفيق النجم المصرى محمد صلاح @MoSalah".

فيما يسعى النجم المصري محمد صلاح لقيادة ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة المرتقبة التي تجمعهما في العاشرة مساء اليوم، الأربعاء، بملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف أمام نابولي الايطالي صاحب المركز الثاني، ويليهما باريس سان جيرمان الفرنسي برصيد خمس نقاط، والنجم الأحمر الصربي برصيد أربع نقاط.
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