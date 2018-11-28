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ديني

علي جمعة يوضح حقيقة الأحلام في المنام وكيفية التخلص من الرؤى المفزعة.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الأحلام في المنام على ثلاثة أشياء، الأول؛ إما أن يكون حديث نفس حيث يكون الشخص مهموما أو خائفا من حدوث شيء معين، أو يأمل الحصول على شيء فتظهر على العقل الظاهري أثناء النوم.

وأضاف جمعة، ردا على سؤال متصلة تقول: "هناك بعض الأحلام التي نرى فيها بعض الأموات فما تفسير هذا؟"، أما الأمر الثاني، فقد يكون الحلم في المنام من الشيطان أي يريد أن يخيفك بإرسال رسائل سلبية تجعلك تستيقظ من النوم والقلب مقبوض، فهنا يجب الاستعاذة منه.

وتابع: "أما الأمر الثالث، فقد يحدث للنفس أو الروح أثناء النوم إدراك شفاف فترى من خلاله عوالم أخرى وهذا ما يسمى الرؤية أو الحلم، وعادة ما يستيقظ الإنسان منها وهو منشرح الصدر بعد هذه الأحلام، إلا أن 90% من الأحلام يستيقظ الإنسان وقد نسي ما كان يحلم به".

واستطرد: :من رأى منكم حلما من الشيطان أو شيئا مفزعا فليتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان، والأحلام لا تعول عليها كثيرا لأن أغلبها حديث النفس أو ما يخزن في العقل الباطن".
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