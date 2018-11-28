5 حيل تساعدك على التخلص من الخمول في الشتاء

تعانين من كسل الشتاء وتجدين صعوبة فى مواصلة نشاطك اليومى وتشعرين بالخمول.. إليك حيل سريعة تمنحك الطاقة وتساعدك على التغلب على هذا الكسل يقدمها موقع "هيلث"، ومن أبرزها:
-احرصي على النوم لمدة ثمانى ساعات حتى لا تصابي بالإجهاد سريعا.
- عليكي استنشاق الزيوت العطرية فهى تحفز الجسم للعمل بنشاط وتجعلك فى قمة النشاط.
- تجديد الهواء ضروري لمحاربة الكسل وطرد الطاقة السلبية وتجديد النشاط.
- احذري الجلوس فى الأضواء الخافتة ليلا أو نهارا فهى تمنحك طاقة سلبية وتشعرك بالكسل وقلة النشاط وتسبب شعورك أكثر بالاسترخاء والحاجة إلى النوم.
-لا تغفلي ممارسة الرياضة على الأقل لمدة نصف ساعة يوميا وهذا يمنح جسمك الطاقة وينشط الدورة الدموية أكثر.