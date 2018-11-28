رئيس جامعة طنطا: مصر تستعيد دورها القيادي بأفريقيا تحت قيادة السيسي.. صور

استقبلت لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، حيث تم مناقشة المؤتمرات الدولية التى تنظمها الجامعة للقارة السمراء والتى تشارك فيها وفود من ٣٠ دولة افريقية.



وأكد "سبع" أن الجامعة تنظم ٥ مؤتمرات دولية لأفريقيا ؛ الاول بعنوان مؤتمر "افريقيا الماضى والحاضر والمستقبل"، والثانى مؤتمر "قمة الصحة الافريقية" وسيتم خلالة إطلاق مبادرة مصرية لإنشاء أول منظمة للصحة الافريقية، والثالث مؤتمر التشييد والبناء بعنوان "افريقيا بناء المستقبل وجسور االتكامل"، والرابع مؤتمر "الأمن الزراعى الافريقى الاول" الذى يناقش مستقبل ورؤية الغذاء فى افريقيا، والمؤتمر الخامس للاقتصاد والحقوق الافريقية، فضلًا عن تنظيم الجامعة للدورة الرياضية لشباب الجامعات الافريقية.



ولفت إلى "أننا نتحرك فى اطار دور مصر الرائد فى افريقيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف تعزيز التعاون الشامل مع أشقائنا فى الدول الافريقية فى مجالات الصحة والزراعة والغذاء والاقتصاد والتشييد والبناء، واعادة الدول الأفريقية إلى أحضان الشقيقة الكبرى مصر"، مشيرًا إلى أن هذه المؤتمرات ما كانت لتنعقد لولا جهود الرئيس السيسى الذى أعاد لمصر دورها القيادى والتاريخى فى افريقيا بعد ثورة ٣٠ يونيو.



