ولاد البلد عرض مسرحي بكلية طب بيطري مطروح.. صور

أقيم على مسرح كلية الطب البيطري بقرية فوكة بمطروح، عرض مسرحية "ولاد البلد"، والتي تحدث فيها الطلاب عما يدور ببلدنا العظيمة من مؤامرات تحاك ضد الشعب وجيشه العظيم من إرهاب, تحت رعاية الدكتور محمد إسماعيل عبده، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح و.د إيمان خليفة صديق، القائم بأعمال عميد كلية الطب البيطري جامعة مطروح وبالتعاون مع قصر ثقافة مطروح.



حضر المسرحية د.عمرو عبد الحميد، القائم بأعمال عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، العقيد عمرو حسن سعد، الملحق العسكري بمحافظة مطروح ونهلة عبد القادر، مدير قصر ثقافة مطروح, وطلبة وطالبات الكلية.



جدير بالذكر ان مسرحية "ولاد البلد" هي إحدى عروض مسرح المواجهة من إنتاج البيت الفني للمسرح التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في إطار مبادرة "مسرح المواجهة" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة لفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.