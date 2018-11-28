الكاف يصدر عقوبة مغلظة ضد المصري البورسعيدي

استقر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم " كاف " على توقيع عقوبة مالية مغلظة على المصرى البورسعيدى بعد الاحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية أمام فيتا كلوب الكونغولى .



ووقع الكاف عقوبة مالية قدرها 100 ألاف دولار مع توجيه تحذريات شديدة اللهجة إلى المصرى بتغليظ العقوبات فى حال حدوث هذا مجددا .



وكان فيتا كلوب الكونغولى تقدم بشكوى رسمية إلى الكاف بسبب ما أحدث فريق المصرى من تلفيات فى ملعب الشهداء الخاص باستضافة المباراة حينها .