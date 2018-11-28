أبو الغيط: لن ينجح أي نظام إقليمي دون حل القضية الفلسطينية.. فيديو

وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، نداءً إلى الدول التي يلمح مسئولوها إلى احتمال نقل سفارتها إلى القدس كالبرازيل وغيرها بأن هذه الخطوة ضد القانون، وسيتم انقطاع علاقات هذه الدول بكافة الدول العربية فضلا عن كونها خطوة تعيق تحقيق السلام المنشود.





وأوضح"أبو الغيط"خلال كلمته باحتفالية التضامن مع الشعب الفلسطينى،اليوم الأربعاء،أنه لن ينجح أي نظام إقليمي دون حل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن السكوت عن الجرائم التى تحدث فى القدس عار على جميع الدول.



