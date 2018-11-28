سفير اليابان: مهتمون بافتتاح مصانع سيارات بمصر

أكد ماساكي نوكي، سفير اليابان لدى القاهرة، أن الشركات اليابانية مهتمة بقطاعات التصنيع في مصر ومنها على سبيل المثال شركات صناعة السيارات.



وأضاف السفير الياباني، في تصريحات صحفية على هامش احتفالية السفارة بالعيد الوطني، أن شركات صناعة السيارات اليابانية مهتمة بتوسيع حضورها في مصر، مشددا على أنه للقيام بذلك ربما تحتاج هذه الشركات إلى إشارة واضحة حول سياسة اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي وتركيا، حيث تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.



ولفت إلى أنه إذا كان لدى مصر مثل هذه الاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة، ويمكن الاستيراد من أوروبا وتركيا ودول أخرى معفاة من الضرائب، ولذلك فعلينا أن نعرف إن كانت الشركات في مصر ستقوم بالتصدير للشركاء الأوروبيين في اتفاقية التجارة الحرة أو الاستثمار والإنتاج هنا في مصر.



وطالب نوكي بأن يتم التأكيد من الجانب المصري على أن الإنتاج هنا في مصر يمكن تصديره للشركاء في اتفاقية التجارة الحرة، مشيرا إلى أن شركات صناعات السيارات اليابانية لديها رغبة في زيادة استثماراتها بالسوق المصرية، وأنها في انتظار وضوح السياسات الحكومية المتعلقة بهذا الأمر.



وبدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبى ومصر منذ عام 1995، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية فى يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ فى يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر "المنتجات الصناعية الأوروبية" خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التى مدتها 15 عاما، وتنتهى فى 2019، فى حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.