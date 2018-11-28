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محافظات

محافظ الجيزة يتفقد المركز النموذجي بالعمرانية وينهى إجراءات المواطنين

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
محمد الصاحى
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، سعادته بلقاء المواطنين والتواصل والتفاعل معهم عن قرب والاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، لافتا إلى أن خدمة المواطنين وتيسير تقديم الخدمات الأساسية والضرورية لهم تأتى على رأس أولويات العمل التنفيذى.

وحرص المحافظ على مشاركة المواطنين فى إنهاء الإجراءات الورقية لهم من إصدار رخص البناء والهدم أو دفع رسوم الإشغالات أو الغرامات أو فحص مخالفات العقارات وغيرها من الإجراءات التى يسعى المواطنون إلى إنجازها وذلك داخل المركز التكنولوجى بحى العمرانية.

وشارك المحافظ المواطنين فى انتظار أدوارهم لإنهاء مطالبهم وإنجاز أعمالهم، موجهًا بالإسراع فى إنهاء مصالح المواطنين والابتعاد عن الروتين فى التعامل مع المواطن.

محافظ الجيزة يتفقد المركز النموذجي بالعمرانية وينهى إجراءات المواطنين
محافظ الجيزة يتفقد المركز النموذجي بالعمرانية وينهى إجراءات المواطنين
محافظ الجيزة يتفقد المركز النموذجي بالعمرانية وينهى إجراءات المواطنين
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