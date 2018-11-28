ممنوع السخرية.. ضوابط مطلوبة في برامج الطفل حتى لا يصبح طرفا في لعبة جذب المشاهدات

عادت برامج الاطفال من جديد على الساحة الإعلامية في مصر، حيث يقدم الفنان أحمد حلمي برنامجا جديدا يحمل اسم "نجوم صغار"، فيما تقدم الفنانة شيماء سيف برنامج أطفال جديدا يحمل اسم "ميس اندر استاند"، ولكن هل ستحقق هذه البرامج المرجو منها لجذب الأطفال لمشاهدة القنوات المصرية من جديد؟ وما هو الشكل المناسب لتقديم برنامج طفل جيد حتى لا يتحول الأطفال لسلعة مستغلة من أجل جذب المشاهدات؟!



في هذه السطور يجيب خبراء الإعلام في تصريحات لـ "صدى البلد" عن هذه الأسئلة..



حول هذا الشأن، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر مازالت تعاني من أزمة في نقص برامج الأطفال رغم أهميتها الشديدة، مشيرا إلى أن الطفل هو نواة المجتمع ولابد من تنشئته جيدا حتى نخرج جيلا جديدا محمل بالقيم والمبادئ.



وأضاف العالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من النقاط يجب مراعاتها حتى يكون برنامج الأطفال هادفا ومميزا وبناءً وحتى لا يتحول الطفل لسلعة هي كالتالي:

- زرع روح الانتماء للوطن ومراعاة تعليمه هذا المفهوم من خلال البرامج التي تقدم له

- تقديم معلومات حقيقية للطفل وليست مزيفة

- البعد عن استغلال الطفل في تقديم مادة كوميدية تحقق نسب مشاهدات عالية

- العمل على زيادة نسبة الوعي عند الطفل من خلال تقديم مادة إعلامية مدروسة جيدا ويعدها مختصون بحيث تعود عليهم بالنفع



من جانبه، قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام، إن الطفل كنز يجب الاستفادة منه على أكمل وجه، موضحا أن التعامل مع الطفل كمادة للسخرية يسبب أزمة كبيرة في شخصيته ويعلمه مبادئ خاطئة.



وأضاف عبد العزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من وجهة نظره لا يوجد حتى وقتنا هذا برنامج جيد يعبر عن الأطفال في الإعلام المصري، وهو ما جعلهم يتجهون لقنوات الاطفال غير المصرية، ما قد يسبب كارثة في إخراج جيل جديد لا يعرف عن بلده شيئا.



وأكد أن هناك بعض القنوات تستغل نقص برامج الأطفال في مصر وتجذب أطفالنا إليها من خلال بعض البرامج السيئة التي تجعل الطفل المصري عرضة للمعلومات المغلوطة وتقلل الانتماء عندهم.