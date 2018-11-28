ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

ممنوع السخرية.. ضوابط مطلوبة في برامج الطفل حتى لا يصبح طرفا في لعبة جذب المشاهدات

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
عادت برامج الاطفال من جديد على الساحة الإعلامية في مصر، حيث يقدم الفنان أحمد حلمي برنامجا جديدا يحمل اسم "نجوم صغار"، فيما تقدم الفنانة شيماء سيف برنامج أطفال جديدا يحمل اسم "ميس اندر استاند"، ولكن هل ستحقق هذه البرامج المرجو منها لجذب الأطفال لمشاهدة القنوات المصرية من جديد؟ وما هو الشكل المناسب لتقديم برنامج طفل جيد حتى لا يتحول الأطفال لسلعة مستغلة من أجل جذب المشاهدات؟!

في هذه السطور يجيب خبراء الإعلام في تصريحات لـ "صدى البلد" عن هذه الأسئلة..

حول هذا الشأن، قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مصر مازالت تعاني من أزمة في نقص برامج الأطفال رغم أهميتها الشديدة، مشيرا إلى أن الطفل هو نواة المجتمع ولابد من تنشئته جيدا حتى نخرج جيلا جديدا محمل بالقيم والمبادئ.

وأضاف العالم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا من النقاط يجب مراعاتها حتى يكون برنامج الأطفال هادفا ومميزا وبناءً وحتى لا يتحول الطفل لسلعة هي كالتالي:
- زرع روح الانتماء للوطن ومراعاة تعليمه هذا المفهوم من خلال البرامج التي تقدم له
- تقديم معلومات حقيقية للطفل وليست مزيفة
- البعد عن استغلال الطفل في تقديم مادة كوميدية تحقق نسب مشاهدات عالية
- العمل على زيادة نسبة الوعي عند الطفل من خلال تقديم مادة إعلامية مدروسة جيدا ويعدها مختصون بحيث تعود عليهم بالنفع

من جانبه، قال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام، إن الطفل كنز يجب الاستفادة منه على أكمل وجه، موضحا أن التعامل مع الطفل كمادة للسخرية يسبب أزمة كبيرة في شخصيته ويعلمه مبادئ خاطئة.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه من وجهة نظره لا يوجد حتى وقتنا هذا برنامج جيد يعبر عن الأطفال في الإعلام المصري، وهو ما جعلهم يتجهون لقنوات الاطفال غير المصرية، ما قد يسبب كارثة في إخراج جيل جديد لا يعرف عن بلده شيئا.

وأكد أن هناك بعض القنوات تستغل نقص برامج الأطفال في مصر وتجذب أطفالنا إليها من خلال بعض البرامج السيئة التي تجعل الطفل المصري عرضة للمعلومات المغلوطة وتقلل الانتماء عندهم.
loading...

ترشيحاتنا

صورة لـ أسدين يضحكان تجتاح الإنترنت

بعد بقائه 7 أشهر في المطار.. حسن السوري يحصل على حق اللجوء

كشف غموض العثور على جثة عامل ملقاة بالطريق الصحراوى

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

الولد مش عزوة.. حملة برلمانية للحد من الزيادة السكانية

شاهد..عرض جزء من برج إيفل للبيع في مزاد علني

نصائح مركز الأزهر العالمي للفتوى لوقاية المجتمع من خطر لعبة pubg

حمدي الميرغني: الفنان محمد صبحي أساء لمسرح مصر.. فيديو

إبراهيم سعيد ينعي وفاة سلطان البارقي بهذه الكلمات

تعرف على أماكن الكثافات المرورية بشوارع القاهرة

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو

خبير ضريبي يقترح تحصيل ضرائب قطعية يومية على السيارات من المرور للقضاء على المتأخرات الضريبية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

أبو الغيط: مواقف أمريكا المنحازة لن تكسر إرادة الفلسطينيين.. فيديو
بث مباشر.. احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
تعرف على فوائد وعيوب رجيم الصوم المتقطع وتأثيره على الجسم..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟