محافظ القاهرة يكشف موعد البدء في تطوير مثلث ماسبيرو

كشف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عن موعد بدء تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، بعد هدم جميع العقارات الموجودة بالمنطقة وتعويض الأهالي بمساكن أخرى أو أموال.



وأوضح المحافظ قائلا: "انتهينا من الهدم ومستمرون في رفع مخلفاته، وخلال يناير سيبدأ العمل في المشروع".



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الشهرى بمحافظة القاهرة المنعقد الآن بديوان عام المحافظة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات ورؤساء الهيئات الخدمية بالعاصمة، وعدد من القيادات الأمنية.