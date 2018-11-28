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اقتصاد

زيادة جنيه في أسعار البطاطس والطماطم بسوق العبور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 11:55 ص
صدى البلد
اية الجارحى
ارتفعت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، حيث تراوح سعرها ما بين 2 و4.20 جنيه مرتفعا نحو 50 قرشا، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس بنحو جنيه واحد متراوحا بين 3 و5 جنيهات وتراوحت أسعار الكوسة بين 4 جنيهات و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات وسجلت الملوخية 3 جنيهات، وتراوحت أسعار الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

وسجل سعر الفلفل الألوان 15 جنيها للكيلو،والبسلة 10 جنيهات، والسبانح تراوحت بين 3و5 جنيهات، والقلقاس من 3 إلى 5 جنيهات، والبطاطا تراوحت بين 1.25 و 2.25 جنيه، والثوم سجل 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الفرنبيط بين 3 إلى 5 جنيهات، و الفجل الأحمر 2 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم استقرارا، وسجلت أسعار البرتقال أبو سرة ما بين 2.5 و4 جنيهات وتراوح البلد بين 3 إلى 4 جنيهات، والسكري بين 3 و 4.5 جنيه، اليوسفي بين جنيهين و4.5 جنيه ، الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات ، الجوافة بين 4 و8 جنيهات وتراوحت أسعار الرمان بين 4 و10 جنيهات.
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