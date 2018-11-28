زيادة جنيه في أسعار البطاطس والطماطم بسوق العبور

ارتفعت أسعار الطماطم في سوق العبور اليوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018، حيث تراوح سعرها ما بين 2 و4.20 جنيه مرتفعا نحو 50 قرشا، كما ارتفع سعر كيلو البطاطس بنحو جنيه واحد متراوحا بين 3 و5 جنيهات وتراوحت أسعار الكوسة بين 4 جنيهات و7 جنيهات، الفلفل الرومي البلدي بين 3 و 5 جنيهات وسجلت الملوخية 3 جنيهات ، وتراوحت أسعار الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.





وسجل سعر الفلفل الألوان 15 جنيها للكيلو،والبسلة 10 جنيهات، والسبانح تراوحت بين 3و5 جنيهات، والقلقاس من 3 إلى 5 جنيهات، والبطاطا تراوحت بين 1.25 و 2.25 جنيه، والثوم سجل 15 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الفرنبيط بين 3 إلى 5 جنيهات، و الفجل الأحمر 2 جنيه للكيلو.



