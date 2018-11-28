ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بدء احتفالية الجامعة العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
بدأت فعاليةً تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المُتحدة في 2 ديسمبر 1977 والقرارات اللاحقة التي اتخذتها الجمعية العامة بشأن قضية فلسطين بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة عدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء الدول الأجنبية المُعتمدين لدى مصر والمنظمات العربية والدولية.
تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم والتضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية ذات السيادة وعاصمتها القدس.

ويتضمن برنامج الفعالية إلقاء كلمات سياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من قِبَل جامعة الدول العربية والأمم المُتحدة ودولة فلسطين ومصر والسودان (رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري) وكلمة للأزهر الشريف وأُخرى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وسيُعرض شريط وثائقي حول القضية الفلسطينية وافتتاح معرض لوحات فنية لمجموعة من الرسامين التشكيليين العرب تُعبّر عن مكانة القضية الفلسطينية ومدينة القدس لدى الأمّة العربية وكذلك مُعاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة جراء الاحتلال الإسرائيلي.
loading...

ترشيحاتنا

أبو الغيط: صمت العالم عن الجرائم اليومية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين عار

كشف لغز مقتل طفل بمنشأة القناطر.. حداد فشل في اغتصابه فخنقه بـ قميص نوم

شاهد.. لقطة مؤثرة لـ طه إسماعيل حزنًا على النادي الأهلي

مواجهة مصيرية لمحمد صلاح مع ليفربول امام سان جيرمان..اليوم

خبير ضريبي يقترح تحصيل ضرائب قطعية يومية على السيارات من المرور للقضاء على المتأخرات الضريبية

محمود وحيد يقترب من الانتقال إلى الأهلي

مغردو تويتر يدعمون صلاح في مواجهته النارية أمام باريس سان جيرمان اليوم

استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور

موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك والاتحاد فى كأس زايد

شاهد.. لحظة وصول ولى العهد السعودي إلى الأرجنتين لحضور قمة العشرين

ماكينة ATM توزع دولارات بالخطأ فى الشارع

في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ مها أبوعوف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

اقتصادية النواب: العملة الوطنية حققت استقرارا أمام الدولار .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو
الصحف السعودية تحتفي بزيارة ولى العهد لمصر.. فيديو
تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر
التموين: طرح مناقصة لاستيراد أرز من الخارج.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟