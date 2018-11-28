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المصرية للاتصالات WE" و "Visa" يطلقان شراكة استراتيجية لدعم الشمول المالى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:18 م
المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات
احمد عبد الفوى
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة Visa عن توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ شراكة استراتيجية تهدف إلى إطلاق عدد من المبادرات لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية لمختلف فئات المجتمع بشكل عام ولعملاء المصرية للاتصالات من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأفراد، وتصميم حلول رقميه مالية مبتكرة بالتعاون مع المؤسسات المالية لخدمة هذه الفئات وتحقيق تأثير مجتمعي فيما يتصل بالفوائد التي ستعود على قطاعات الأعمال والاقتصاد المصري من جراء تنفيذ هذه المبادرات، وتركز مبادرات التعاون على دعم منصات المدفوعات الرقميه و الأسواق الالكترونيه و إصدار البطاقات والحلول، وتوسيع رقعة قبول المدفوعات، وتعزيز جهود الابتكار والإبداع.

تأتي تلك الشراكة الاستراتيجية في إطار حرص الشركتين على التعاون لتقديم حلول مبتكرة للسوق المصري تسهم في انتشار ثقافة المدفوعات الرقمية.

وتتضمن المبادرات التي سيتم العمل على تنفيذها في إطار مذكرة التفاهم مبادرة لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجار عبر تقديم حزمة مجمعة من الخدمات لهذه الفئة تمكنهم من قبول المدفوعات الرقمية سواء عبر نقاط البيع التقليدية، أو من خلال مدفوعات Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code أو عبر الانترنت. كما تتضمن هذه الحزمة إصدار بطاقات الأعمال من Visa بمختلف أنواعها (الدفع المسبق والخصم المباشر والائتمانية) مع إمكانية إصدار بطاقات Visa البلاتينية للأعمال.

ويتضمن التعاون في هذه المبادرة العمل بشكل وثيق مع المؤسسات المالية لدراسة إمكانية توفير حلول تمويلية للشركات والتجار استنادًا إلى مدى توسعهم في قبول المدفوعات الرقمية، فضلا عن دراسة حلول مع المؤسسات المالية تضمن سرعة وسلاسة فتح حسابات الشركات والتجار وتمكينهم من القبول.


وتؤكد مذكرة التفاهم؛ عزم الشركتين على العمل مع المؤسسات المالية لإصدار بطاقة دفع متميزة تحمل العلامتين التجاريتين للشركتين لعملاء WE من الأفراد سواء الحاليين أو الجدد تتضمن برنامجا للولاء لتحفيز العملاء وتوفر لهم منصة متكاملة للمكافآت والمزايا، كما سيتم تزويد هؤلاء العملاء بحسابات للدفع من خلال Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم المصرية للاتصالات بالمساهمة في إتاحة خدمات الاتصالات بأشكالها المختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجار من منتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك لتعزيز نشر خدمات الاتصالات في قطاع الأعمال التجارية للاستفادة من مزاياها المتعددة لأعمالهم.

ولتسهيل ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية؛ تنص مذكرة التفاهم على التعاون لتوسيع نطاق قبول مدفوعات Visa على الهواتف المحمولة باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR-Code عبر قنوات الدفع المختلفة للمصرية للاتصالات سواء التقليدية عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت ومقابل الفواتير باستخدام الهواتف المحمولة.
كما سيعمل الطرفان من خلال مذكرة التفاهم على التوجه للشباب بحلول ومنتجات دفع تناسبهم وعبر التعاون مع المؤسسات المالية ومن خلال الجامعات والنوادي الرياضية والتجمعات الشبابية، وذلك فضلا عن دراسة استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتي يمكن الدفع باستخدامها في إطار الحلول والمنتجات التي تستهدف فئة الشباب.

وصرح المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات WE قائلا:" سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع فيزا، الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، ونتطلع لفتح آفاقا جديدة للتعاون من خلال هذه الشراكة، وتقديم خدمات مبتكرة تتناسب مع متطلبات جميع فئات العملاء، وتواكب رؤيتنا لتعزيز جودة الخدمات وتوظيف أحدث التقنيات العالمية، لتوفير الحلول والخدمات التي يستحقها عملاء المصرية للاتصالات. وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة تساهم في دفع مسيرتنا نحو التحول الرقمي، والمساهمة في عمليات تعزيز ونشر ثقافة المدفوعات الرقمية وتحقيق الشمول المالي". وأضاف البحيري" نسعى دائما لمواصلة بناء الشراكات الناجحة مع مختلف القطاعات لتوفير أحدث وأقوى حلول وخدمات الاتصالات لعملائنا". 

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