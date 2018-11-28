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السفير الكندي: المصريون ببلادنا أصبحوا علامات مؤثرة في نسيج المجتمع

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:14 م
صدى البلد
سعيد العربي
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، لبحث التنسيق فيما يتعلق بالجالية المصرية المقيمة في كندا، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

من جانبها، رحبت السفيرة نبيلة مكرم بالسفير الكندي، واستعرضت خلال اللقاء الجهود الحثيثة لوزارة الهجرة في ربط المصريين المقيمين في الخارج بوطنهم الأم مصر على كافة المستويات، من خلال طرح أفكار جديدة لها القدرة على اجتذابهم.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى تبني الوزارة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" وإطلاق ثلاث نسخ منها والإعداد للنسخة الرابعة المقرر إقامتها بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر، وكذلك مبادرة "إحياء الجذور" والتي تعد الأولى من نوعها عالميًا لإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر بالماضي والترويج السياحي.

وأوضحت الوزيرة أنه انطلاقًا من إيمان وزارة الهجرة بدور شباب مصر في الخارج وأنهم خط الدفاع الأول لهذا الوطن وسط كافة التحديات المختلفة التي تواجهه، فإن الوزارة تقوم بتنظيم برامج لأبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع من المصريين المقيمين بالخارج، لزيارة وطنهم الأم مصر ومعالمها التاريخية والسياحية، والتعرف على المشروعات التنموية الجاري تنفيذها للنهوض والتقدم بهذا البلد، وكذلك تنظيم دورات في الأمن القومي لهم لتصحيح أي مفاهيم أو أفكار مغلوطة قد يتعرضون لها بالخارج، فضلًا عن ربطهم بالعادات والتقاليد والقيم المصرية الأصيلة.

وبدوره، أعرب السفير الكندي في مصر جيس داتون، عن سعادته البالغة بلقائه مع معالي الوزيرة، مضيفًا أنها تعمل بطاقة وحماسة تشجع على التعاون لصالح البلدين والاستفادة من القواسم المشتركة بينهما.

وأكد داتون على علاقات الصداقة الوطيدة التي تجمع الشعبين المصري والكندي، موضحا أن هناك دعمًا كبيرًا من الشعب والحكومة الكندية لمصر في حربها على الإرهاب.

وتابع: "في إحدى الهجمات الإرهابية التي وقعت بشمال سيناء، أظلموا في مونتريال مجلس المدينة تعبيرًا عن التضامن مع مصر، وفي تورونتو حدث نفس الشيء في أهم المعالم بها، بل أيضًا أضاءوا أحد أبراج كندا المعروفة بلون مصر".

وأعرب داتون عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع وزارة الهجرة، خاصة أن الجالية المصرية في كندا تعد من أكبر الجاليات هناك، وقال: "إن المصريين في كندا أصبحوا علامات مؤثرة في نسيج المجتمع الكندي ورموزًا كبيرة على الساحة السياسية لدينا أيضًا".

ولفت السفير الكندي إلى الاهتمام الذي توليه بلاده للطلاب المصريين الذين يتلقون دراستهم في كندا، من خلال المنح الدراسية المختلفة وخطط التبادل الطلابي.

هذا وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ختام اللقاء، عن تطلعها لمزيد من التعاون مع السفير الكندي متنمية له دوام النجاح والتوفيق في مهمته الدبلوماسية في مصر، وقضاء وقت رائع في بلد الأمن والأمان.
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