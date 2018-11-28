محمد أبو العينين محاضرا بجامعة النيل: العمالة المدربة عامل رئيسي للتنمية الصناعية.. صور

أشاد رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، بدور جامعة النيل في مجال خدمة العلم وسوق العمل، وما تقدمه من مستوى تعليمي متميز لطلابها.





وأضاف "أبو العينين" خلال محاضرة ألقاها اليوم الأربعاء بجامعة النيل بعنوان "أنجح الشركات في مصر دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا" قائلا : "إنت العمالة المدربة أهم عنصر في التنمية الصناعية، وقد عانيت على مدار 30 سنة فترة عملي بالاستثمار في مصر، بسبب نقص العمالة المدربة وخروج أجيال من التعليم بعيدة عن سوق العمل، ونحن كرجال أعمال كنا نبحث عن عمال لديهم إبداع في التصميم، واتقان للميكانيكا، لذلك اتجهنا للتركيز على تدريب العمالة، لتنفيذ متطلبات المصانع".



