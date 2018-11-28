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تعليم

تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن تعليم بورسعيد أصبح نموذجا يتحدث عنه القاصى والدانى بفضل ما يملك من رجال تنفيذيين يتمتعون بالوطنية والإخلاص يبذلون الجهد والعرق لوجه الله وللصالح العام.

جاء ذلك في كلمته اليوم بمؤتمر التعليم والتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ بمجمع إعلام بورسعيد الذى نظمته إدارة التخطيط والمشروعات المركزية وبحضور المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومنسقى التخطيط والمشروعات بالمدارس ومديرى المدارس.

وأضاف "باهى" "اننا كتعليم بورسعيد لدينا المزيد من الطموح لنسير فى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة من خلال المحور السابع وهو محور التربية والتعليم والتدريب"، مشيرا إلى أنه تم قطع شوط كبير فى نشر ثقافة التخطيط فى المدارس والإدارات وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم فى هذا الصدد.
تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة
تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة
تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة
تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة
تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة
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