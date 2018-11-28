تعليم بورسعيد: لدينا مزيد من الطموح للسير في خطة التنمية المستدامة للدولة

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن تعليم بورسعيد أصبح نموذجا يتحدث عنه القاصى والدانى بفضل ما يملك من رجال تنفيذيين يتمتعون بالوطنية والإخلاص يبذلون الجهد والعرق لوجه الله وللصالح العام.





جاء ذلك في كلمته اليوم بمؤتمر التعليم والتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ بمجمع إعلام بورسعيد الذى نظمته إدارة التخطيط والمشروعات المركزية وبحضور المديرين العموم ومديرى الإدارات التعليمية ومنسقى التخطيط والمشروعات بالمدارس ومديرى المدارس.



