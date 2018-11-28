محمد أبو العينين يعلن عن مفاجآت سارة لطلاب جامعة النيل.. صور

أعلن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن توفير 10 منح لطلاب جامعة النيل على نفقة مجموعة كليوباترا، إضافة إلى منح فرص عمل للطلاب العشرة الأوائل في مجموعة كليوباترا بمختلف التخصصات.





جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها رجل الأعمال محمد أبو العينين بجامعة النيل تحت عنوان:" أنجح الشركات في مصر: دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا".





وعبر أبو العينين عن سعادته بوجوده وسط طلاب جامعة النيل، مشيرا إلى أنها تعد من أنجح الجامعات المصرية.





كان في استقبال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عدد من عمداء جامعة النيل حيث استقبلوه بالورود ، كما كان في استقباله الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة ، الذى عبر عن سعادته بالزيارة وقدم له شرحا تعريف بالجامعة وتخصصاتها العلمية.