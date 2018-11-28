ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محمد أبو العينين يعلن عن مفاجآت سارة لطلاب جامعة النيل.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة: عز حسين - هدير أحمد
أعلن رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، عن توفير 10 منح لطلاب جامعة النيل على نفقة مجموعة كليوباترا، إضافة إلى منح فرص عمل للطلاب العشرة الأوائل في مجموعة كليوباترا بمختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها رجل الأعمال محمد أبو العينين بجامعة النيل تحت عنوان:" أنجح الشركات في مصر: دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا".

وعبر أبو العينين عن سعادته بوجوده وسط طلاب جامعة النيل، مشيرا إلى أنها تعد من أنجح الجامعات المصرية. 

كان في استقبال رجل الأعمال محمد أبوالعينين، عدد من عمداء جامعة النيل حيث استقبلوه بالورود ، كما كان في استقباله الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة ، الذى عبر عن سعادته بالزيارة وقدم له شرحا تعريف بالجامعة وتخصصاتها العلمية.

loading...

ترشيحاتنا

استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور

الحكم من أول جلسة.. كيف ينساق الأهالي وراء وهم البشعة؟

تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر

مشجع أهلاوي لإدارة الأهلي: خلينا عايشين على المبادئ لحد ما ننزل درجة تانية.. فيديو

علاء عبدالغني: توقعت الفوز على الأهلي وفاجأنا الأحمر بهذا التغيير.. فيديو

امرأة حامل فى ورم وزنه 26 كيلو.. فيديو وصور

صور صادمة من أقوى عاصفة في أستراليا منذ 44 عاما ومقتل شخص

في ذكرى رحيلها.. أسرار تنشر لأول مرة عن الفنانة شادية

وكيل الأزهر السابق: أكل لحم القطط والكلاب حرام.. والإفتاء به فتنة

من مشهد في فيلم لأسلوب حياة.. كوميكسات مرجان تتحدى الملل

منتصر الرفاعي تعليقا على بكاء نجم الأهلي: دموعك غالية علينا

تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط سفاح الفتيات بالسويس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

الصحف السعودية تحتفي بزيارة ولى العهد لمصر.. فيديو
تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر
التموين: طرح مناقصة لاستيراد أرز من الخارج.. فيديو
الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو
الخارجية: انتهاء تخاذل المجتمع الدولى يحل القضية الفلسطينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟