مواطن يشكو من السير عكس الاتجاه بشارع جعفر بحلمية الزيتون

أرسل إيهاب حسن، أحد قراء موقع "صدى البلد الإخبارى، لخدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو من كثرة الحوادث الناتجة عن سير التكاتك عكس الاتجاه بشارع جعفر أسفل كوبرى الحلمية التابع لحى المطرية.



وقال إن الزحام المستمر ناتج عن سير السيارات والتكاتك عكس الاتجاه بالشارع، ما يؤدى إلى حوادث مستمرة ونشر البلطجة بالحى.



وطالب الحى بإقامة مطب لمنع السير عكس الاتجاه وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالحى.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.