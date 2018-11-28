ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

مواطن يشكو من السير عكس الاتجاه بشارع جعفر بحلمية الزيتون

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل إيهاب حسن، أحد قراء موقع "صدى البلد الإخبارى، لخدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يشكو من كثرة الحوادث الناتجة عن سير التكاتك عكس الاتجاه بشارع جعفر أسفل كوبرى الحلمية التابع لحى المطرية.

وقال إن الزحام المستمر ناتج عن سير السيارات والتكاتك عكس الاتجاه بالشارع، ما يؤدى إلى حوادث مستمرة ونشر البلطجة بالحى.

وطالب الحى بإقامة مطب لمنع السير عكس الاتجاه وإعادة حركة المرور لطبيعتها بالحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
loading...

ترشيحاتنا

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

احتراق شقة وإصابة مالكها ونجله بسبب ماس كهربائى

شاهد.. تفاصيل عرض طفل للبيع على مواقع التواصل

خبير ضريبي يقترح تحصيل ضرائب قطعية يومية على السيارات من المرور للقضاء على المتأخرات الضريبية

بالأرقام والأحداث.. نوفمبر الشهر الأسود فى تاريخ الأهلى

المسابقات تكشف حقيقة إلغاء إنذارات لاعبي بتروجيت قبل مباراة الأهلي.. فيديو

شاهد.. الزي الجديد لقضاة محكمة أحداث إرهاب مطعم كنتاكي

بوتين ممازحا الروس: لماذا تستعجلون.. لن أستقيل من منصبي

صور صادمة من أقوى عاصفة في أستراليا منذ 44 عاما ومقتل شخص

اغتصاب الأطفال والقاصرات.. فضيحة جديدة لحفيد البنا طارق رمضان

تساؤلات حول إغلاق ياسمين صبري كل حساباتها في مواقع التواصل

منتصر الرفاعي تعليقا على بكاء نجم الأهلي: دموعك غالية علينا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو
تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو
سياسي: العلاقات المصرية السعودية يبنى عليها النظام الإقليمي العربي .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟