ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

وزير الخارجية يختتم زيارته إلى بلجراد بلقاء رئيسة وزراء صربيا

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:14 م
وزير الخارجية ورئيسة
وزير الخارجية ورئيسة وزراء صربيا
محمد وديع
التقي سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، برئيسة وزراء صربيا "أنا برنابيتش"، وذلك لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التي تجمع بين البلدين وآفاق التعاون المنشودة، في ظل الذكرى الـ 110 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب اللقاء، بأن الجانبين أكدا خلال المقابلة الرغبة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة على ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية من رفع اللجنة المشتركة بين البلدين لتكون على مستوى وزيري الخارجية.

وأشار حافظ إلي أن الوزير شكري تناول مع رئيسة الوزراء الصربية أهمية دفع التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يرفع من حجم التبادل التجاري ليتواكب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية ما تقوم به الحكومة المصرية بما في ذلك المشروعات القومية الكبرى وأهمية استفادة الشركات الصربية من الفرص المتاحة في هذا الصدد، في ظل البيئة الاستثمارية الحالية الجاذبة للاستثمار الأجنبي.

وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية، أن اللقاء تطرق إلى النظر في التعاون فى عدة مجالات، مثل قطاع الزراعة ووضع إطار أوسع للعمل المشترك فيه. كما تناول الجانبان أيضًا أهمية تعزيز التعاون فى المجال السياحي، ليس فقط من منطلق الارتقاء بمستوى تدفق السائحين، وإنما أيضًا لما يُسهم فيه ذلك من تكريس للروابط والعلاقات بين البلديّن والشعبيّن. هذا، وتم التطرُّق فى هذا الصدد لمسألة النظر في إمكانية افتتاح خط طيران مباشر بين القاهرة وبلجراد.

من جانبها، حرصت رئيسة الوزراء على التعرُف على رؤية مصر لتطورات الأوضاع الإقليمية، والمواقف المصرية تجاه الأزمات والتحديات المختلفة في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على استمرار التنسيق المتبادل بين البلدين على كافة الأصعدة، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي وتبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.
loading...

ترشيحاتنا

الكاف يصدر عقوبة مغلظة ضد المصري البورسعيدي

في ذكرى رحيلها.. أسرار تنشر لأول مرة عن الفنانة شادية

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية غدًا.. فيديو

تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر

اغتصاب الأطفال والقاصرات.. فضيحة جديدة لحفيد البنا طارق رمضان

منتصر الرفاعى لمدرب منتخب مصر: هو لازم جنش يطلع نار من بقه

الدوري الألمانى يهدد صفقة الأهلى المنتظرة

استقبال حار من السعودية للأنبا مرقس أسقف شبرا.. صور

التموين: طرح مناقصة لاستيراد أرز من الخارج.. فيديو

أمريكي يعلن إسلامه أمام تلاميذ مدرسة في الدوحة.. فيديو

نص رسالة محمد بن سلمان خلال توديع مصر.. فيديو

دراسة جديدة تحذر من ممارسة كرة القدم: تسبب الغباء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو
الصحف السعودية تحتفي بزيارة ولى العهد لمصر.. فيديو
تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر
التموين: طرح مناقصة لاستيراد أرز من الخارج.. فيديو
الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟