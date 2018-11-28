دياب اللوح: نتطلع للاعتراف بعضوية فلسطين بالأمم المتحدة

قال السفير دياب اللوح، المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، إن إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التضامن قضيته، يمثل اعترافًا دوليًا بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والغير قابلة للتصرف في وطنه فلسطين، ودعم لكافة المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.



وأضاف "اللوح"، في كلمته خلال احتفالية اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المنعقد بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أننا نتطلع من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتحمل مسئولية تجسيد الإرادة الدولية لتحمل مسؤولياتها كاملة، والاعتراف بدول فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة حتى تأخذ مكانتها الطبيعية والقانونية كدولة مستقلة تتمتع بالسيادة والمساواة مع الاعضاء في المجتمع الدولي ومنظماته الدولية كافة.



وأعرب عن تثمين اعتماد الجمعية العامة رفع المكانة القانونية لدولة فلسطينة لتمكنها من ترأسها لمجموعة الـ 77 والصين في عام 2019.

