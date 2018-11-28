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تعليم

محمد أبو العينين لطلاب جامعة النيل: الإصرار والتحدي عاملان لنجاح رجل الأعمال

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:33 م
صدى البلد
حمادة خطاب
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الإصرار والتحدي عنوان النجاح، مشيرا إلى أنها كانت عنوان تجربته في مجال الصناعة وتنمية مجموعته الاقتصادية.

وأضاف أبو العينين خلال محاضرة ألقاها في جامعة النيل بعنوان: "أنجح الشركات في مصر" دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا :" لقد واجهت ظروفا مختلفة وإجراءات روتينية وصعبة خلال رحلتي لإقامة مصنع في بداية مشواري بمجال صناعة السيراميك، لكن السعي والعمل والإصرار كان دافعا لي لتحقيق أهدافي".

وتابع أبو العينين: "واجهت صعوبات في بداية رحلتي ، حيث تم رفض طلب الحصول على ترخيص إقامة أول مصنع سيراميك حاولت إقامته، ولكنني بإصراري وعزيمتي نجحت في الحصول على الموافقة خاصة مع وجود مسؤولين بالدولة يفهمون ويقدرون أهمية هذه الصناعة ووجودها في مصر في ذلك الوقت".
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