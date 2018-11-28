محمد أبو العينين لطلاب جامعة النيل: الإصرار والتحدي عاملان لنجاح رجل الأعمال

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا والرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن الإصرار والتحدي عنوان النجاح، مشيرا إلى أنها كانت عنوان تجربته في مجال الصناعة وتنمية مجموعته الاقتصادية.





وأضاف أبو العينين خلال محاضرة ألقاها في جامعة النيل بعنوان: "أنجح الشركات في مصر" دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا :" لقد واجهت ظروفا مختلفة وإجراءات روتينية وصعبة خلال رحلتي لإقامة مصنع في بداية مشواري بمجال صناعة السيراميك، لكن السعي والعمل والإصرار كان دافعا لي لتحقيق أهدافي".



