حكم إطالة الشعر وارتداء الحظاظات للشباب

قال الشيخ مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجال إطالة الشعر ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أنها من عادات الأقدمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتركون الشعر حتى يضرب المنكبين "الكتف".





وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشعر الطويل وارتداء الحظاظات للشباب؟»، أن إطالة الشعر لا شيء فيه طالما لم يقصد به التشبه بالنساء.





وأشار إلى أن "ارتداء الحظاظات والأساور للشباب إن لم يقصد به التشبه بالنساء أو إن كان بها شيء من العلاج وأوصى الطبيب بارتدائها فلا حرج فى ذلك، أما إن كان يقصد بها التشبه بالنساء فلا يصح ارتداؤها، مُشيرًا إلى أن الأهم من ذلك أن يكون فى ارتداء الحظاظات أو الأساور أن لا تخرجنا عن كوننا رجالًا.