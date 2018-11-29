ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

حكم إطالة الشعر وارتداء الحظاظات للشباب

الخميس 29/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه يجوز للرجال إطالة الشعر ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أنها من عادات الأقدمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتركون الشعر حتى يضرب المنكبين "الكتف". 

وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشعر الطويل وارتداء الحظاظات للشباب؟»، أن إطالة الشعر لا شيء فيه طالما لم يقصد به التشبه بالنساء. 

وأشار إلى أن "ارتداء الحظاظات والأساور للشباب إن لم يقصد به التشبه بالنساء أو إن كان بها شيء من العلاج وأوصى الطبيب بارتدائها فلا حرج فى ذلك، أما إن كان يقصد بها التشبه بالنساء فلا يصح ارتداؤها، مُشيرًا إلى أن الأهم من ذلك أن يكون فى ارتداء الحظاظات أو الأساور أن لا تخرجنا عن كوننا رجالًا.

loading...

ترشيحاتنا

اتصالات البرلمان: تواصلنا مع الجهاز القومي لـ حذف لعبة bupg

آخر رسائل الراحلة شادية لجمهورها قبل الوفاة .. فيديو

ياسمين الخطيب تشارك في تقديم برنامج آخر النهار مع تامر أمين

باريس سان جيرمان يضرب ليفربول بالهدف الأول بدوري الأبطال..فيديو

أحمد حسن: لم أشاهد واقعة إصابة كينو.. وتصرف المدير الفني لـ النجوم سببه الغضب

8 معلومات عن ملكة جمال روسيا زوجة ملك ماليزيا

مصرع وإصابة 15 في حادث بالوادي الجديد

الديمقراطيون يختارون بيلوسي لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

شاهد.. شبيه المعزول محمد مرسي وسط متظاهري السترات الصفراء في باريس

العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

سفير كوريا الجنوبية: مصر دولة كبيرة ومؤثرة في الشرق الأوسط وأفريقيا

حكم تاريخى.. حبس وعزل رئيس جامعة دمنهور والأمين العام.. مستندات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سهرة ساحرة من علامة Needle & Thread

7 صور تظهر سيطرة مصر واليونان وقبرص على شرق المتوسط في ميدوزا 7

غالية بن على تخطف الأنظار برقصتها فى العرض الخاص لفيلم ايكيا بالقاهرة السينمائى.. صور

جميع نتائج ملتقى القاهرة السينمائي بمهرجان القاهرة

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

فيديو

العصار: منتجات جديدة للصناعات الدفاعية المصرية في معرض إيديكس ..فيديو
العصار: حضرنا معارض عالمية لتطبيق نقاط القوة في معرض إيديكس ..فيديو
فيديوجراف| تصادم جرار زراعي وقطار.. أحمد زكي يقلد المليجي وعمر الشريف.. سيدة حامل في ورم
العصار: دعوة 151 شخصية عسكرية عالمية من 52 دولة لحضور معرض آيدكس
العصار: معرض آيدكس يقام في الدول المالكة لـصناعات عسكرية متقدمة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟