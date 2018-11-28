مواطنة تشكو تراكم القمامة ومراعي الأغنام بشارع مصطفى النحاس

أرسلت زينب أحمد، أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى، شكوى تستغيث فيها من مقالب القمامة ومراعى الأغنام والعشش الموجودة أسفل أبراج الضغط العالى الموجودة بآخر شارع مصطفى النحاس.



وقالت عبر خدمة شكاوى موقع "صدى البلد"، إن القمامة بشارع مصطفى النحاس تتراكم باستمرار أسفل أبراج الضغط العالى جالبة الحشرات والأمراض، بالإضافة إلى استغلال المنطقة كمرعى للأغنام، ما يفسد المظهر الحضارى بالحى.



وطالبت "زينب" الحى بسرعة التعامل مع الأمر وإزالة القمامة ومرعى الأغنام.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

