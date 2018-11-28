تنفيذ 4155 حكما وتحصيل 180512 جنيهًا غرامات بالغربية

نفذت مديرية أمن الغربية اليوم الثلاثاء 4155 حكم على متهمين هاربين من قضايا جنح وجنايات وتم تحصيل 180512 جنيهًا غرامات فورية .



وتلقي اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بنتائج الحملات يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي تحت قيادة العميد إيهاب عطيه رئيس مباحث المديرية وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ أحكام عدد (8) حكم فى جنايه و (1483) حكم فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (2609) حكم فى الغرامات و (55) حكم فى مخالفات وبلغ إجمالى الاحكام ( 4155 ) حكم وإجمالى المبالغ المتحصله ( 180512 جنيهًا ) .



وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة التحقيق .

