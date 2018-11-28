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محمد أبو العينين: مصر تشهد حاليًا طفرة سياحية وعمرانية مشرفة.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:21 م
صدى البلد
حمادة خطاب - عدسة: عز حسين - هدير أحمد
أكد رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، أن مصر تشهد حاليًا طفرة هائلة في السياحة .

وقال أبو العينين في محاضرة ألقاها لطلاب جامعة النيل بعنوان نجح الشركات في مصر" دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا" : إن الناس بدأت تشعر بالأمان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الشعور بالأمان سببه الجهود الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الشرطة، وقبلها جهود رئيس الجمهورية نفسه.

وأضاف أبو العينين: الاستثمارات بدأت تنتعش في كل ربوع مصر، وعلينا أن نفتخر اليوم بالنهضة العمرانية الموجودة في مصر، فهناك 20 عاصمة جديدة في كل محافظات مصر .
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