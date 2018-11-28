محمد أبو العينين: مصر تشهد حاليًا طفرة سياحية وعمرانية مشرفة.. صور

أكد رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي ، أن مصر تشهد حاليًا طفرة هائلة في السياحة .





وقال أبو العينين في محاضرة ألقاها لطلاب جامعة النيل بعنوان نجح الشركات في مصر" دروس للتعلم من مجموعة كليوباترا" : إن الناس بدأت تشعر بالأمان في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الشعور بالأمان سببه الجهود الجبارة التي تقوم بها القوات المسلحة وقوات الشرطة، وقبلها جهود رئيس الجمهورية نفسه.



