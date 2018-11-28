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محافظات

سيدة تتبرع بقطعة أرض في البساتين لصالح مديرية الصحة بالقاهرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
عبد العزيز جمال
وافق المجلس التنفيذى بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ على القاهرة على مجموعة من التبرعات المقدمة من بعض المواطنين.

ووافق المجلس على طلب إحدى المواطنات بالتبرع بقطعة أرض بالقطعة 7240 بمنطقة المعراج بحي البساتين بمساحة 411 مترًا، لإقامة مسجد ومصلى ومركز لتحفيظ القرآن، وإنشاء مركز طبي تحت إشراف مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة.

كما وافق المجلس على تبرع مقدم من شركة خاصة بقيمة 10 آلاف جنيه، وتبرع آخر من مواطن بجهاز طباعة ألوان قيمته 4000 جنيه.

كما وافق المجلس على استغلال حي الأزبكية لقطعة أرض أملاك المحافظة الكائنة بـ 2 حارة الشريفة بالقللي بمساحة 70 مترًا، لإقامة مخزن منشآت سهلة الفلك والتركيب للحي بصفة مؤقتة لحين إعداد المخطط التفصيلي لحي الأزبكية، وذلك كحق انتفاع بدون مقابل على أن تظل الأرض ملكا للمحافظة.
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