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رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:14 م
رئيس المترو يتفقد
رئيس المترو يتفقد من أعمال تطوير المرج الجديدة
أحمد أبوشوشة
أجرى المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق جولة تفقدية بمشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول، يرافقه المهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وذلك للوقوف على الموقف النهائي للأعمال استعدادا لافتتاحها قريبا.

واستهل "الفضالى" و"صبره" جولتهما التفقدية بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة للتأكد من قيام الشركة المنفذة بتنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد، وبالفعل تم التأكد من انتهاء أعمال تركيب وضبط السكك الخاصة بنقل الحركة من المرج القديمة إلى المرج الجديدة والعكس وجارى حاليا استكمال باقي الأعمال ( الشبكة الهوائية وغيرها ).

كما أنهى جولته بتفقد مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وتحولها من محطة سطحية إلى محطة علوية انتهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو.

وتابع الفضالى جولته داخل المحطة بالمرور على أعمال الأرصفة والتشطيبات بها وكذلك المراحل على مبنى المحطة بالدور الأرضي والأول، واطمأن على سير العمل.

وأكد ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال بمواعيدها المقررة وبمستوى يليق بالمترو.

من جانبه صرح المهندس خالد صبره بأن نسبة الانجاز 90% ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة وبعض الأعمال الخاصة بالمدخل الرئيسي للمحطة والأرصفة التي تفضل الشارع عن المحطة وبعض الملاحظات التى يتم علاجها أولا بأول.

كما أنه من المتوقع أن يتم البدء في أعمال تركيب بوابات الدخول والخروج والتجهيزات للمكاتب بمنتصف ديسمبر المقبل وكذلك إجراء التجارب للسلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية.

شارك في الجولة التفقدية المهندس علاء السعيد مدير عام المشروعات المدنية واحمد عبد الهادي بكير المتحدث الرسمي لشركة المترو وبعض قيادات شركة المترو وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور
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