السفارة الفرنسية: 322 ألف يورو استثمارات جديدة للإصلاحات التعليمية بالقاهرة

أطلق سفير فرنسا، ستيفان روماتيه، ووزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، برنامج "دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر خلال حفل تم تنظيمه بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية .



وأوضحت السفارة في بيان لها ، أن مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر يهدف الي تدعيم الفرنكفونية و التعدد اللغوي في مصر والارتقاء بجودة تعليم اللغة الفرنسية كأحد اللغات الأجنبية التي تدرس بالمدارس الحكومية المصرية وإعداد مناهج دراسية ابتكارية.



وذكرت ان فرنسا تستثمر 322 الف يورو في سياق برنامج الإصلاحات المصرية الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم المصرية وكذلك تدريب 300 معلمًا ومنسقا تعليميا مصريا على صعيد تعليم اللغة الفرنسية ، مشيرة الي ان هناك برنامج مُقدم لخدمة 2.75 مليون طالب مصري يتعلمون الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.



وقالت " إذا ما كان تعلم اللغة الإنجليزية بات ضرورة في سوق العمل، فإن إتقان الفرنسية يمثل ميزة حقيقيةحيث أن الفرنسية أصبحت ثالث لغة مستخدمة في مجال الأعمال بعد الإنجليزية والصينية وهي لا تتوقف عن تحقيق تقدم في ظل وجود 300 مليون فرانكفوني حول العالم ، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 700 مليون في 2050، مما يجعل من اللغة الفرنسية ثالث لغة مستخدمة في العالم."