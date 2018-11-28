ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

السفارة الفرنسية: 322 ألف يورو استثمارات جديدة للإصلاحات التعليمية بالقاهرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:15 م
السفير الفرنسي
السفير الفرنسي
محمود نوفل
أطلق سفير فرنسا، ستيفان روماتيه، ووزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، برنامج "دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر خلال حفل تم تنظيمه بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية .

وأوضحت السفارة في بيان لها ، أن مشروع دعم تطوير تعليم اللغة الفرنسية في مصر يهدف الي تدعيم الفرنكفونية و التعدد اللغوي في مصر والارتقاء بجودة تعليم اللغة الفرنسية كأحد اللغات الأجنبية التي تدرس بالمدارس الحكومية المصرية وإعداد مناهج دراسية ابتكارية.

وذكرت ان فرنسا تستثمر 322 الف يورو في سياق برنامج الإصلاحات المصرية الذي تنفذه وزارة التربية والتعليم المصرية وكذلك تدريب 300 معلمًا ومنسقا تعليميا مصريا على صعيد تعليم اللغة الفرنسية ، مشيرة الي ان هناك برنامج مُقدم لخدمة 2.75 مليون طالب مصري يتعلمون الفرنسية في المدارس الحكومية المصرية.

وقالت " إذا ما كان تعلم اللغة الإنجليزية بات ضرورة في سوق العمل، فإن إتقان الفرنسية يمثل ميزة حقيقيةحيث أن الفرنسية أصبحت ثالث لغة مستخدمة في مجال الأعمال بعد الإنجليزية والصينية وهي لا تتوقف عن تحقيق تقدم في ظل وجود 300 مليون فرانكفوني حول العالم ، ومن المتوقع أن يصلوا إلى 700 مليون في 2050، مما يجعل من اللغة الفرنسية ثالث لغة مستخدمة في العالم."
loading...

ترشيحاتنا

منتصر الرفاعي تعليقا على بكاء نجم الأهلي: دموعك غالية علينا

الصحف السعودية تحتفي بزيارة ولى العهد لمصر.. فيديو

حملة موسعة لضبط تجار مخدرات في القليوبية

إسرائيل تكشف تفاصيل ضرب القوات الخاصة في غزة

السكة الحديد: وفاة اثنين بعد اقتحام جرار زراعي لمزلقان تفهنا العزب واصطدامه بقطار

محمد أبو العينين يعلن عن مفاجآت سارة لطلاب جامعة النيل.. صور

في ذكرى رحيلها.. سر إصرار شادية على استبعاد حمدي أحمد من ريا وسكينة

تفاصيل مثيرة في واقعة ضبط سفاح الفتيات بالسويس

مشجع أهلاوي لإدارة الأهلي: خلينا عايشين على المبادئ لحد ما ننزل درجة تانية.. فيديو

الثروة التعدينية.. كنز ذهبي غير مستغل.. السيسي يؤكد على إدارة القطاع بما يخدم الأجيال القادمة.. ونواب يطالبون بسرعة خروج قانون التعدين.. وإنشاء وزارة مستقلة لها

كشف لغز مقتل طفل بمنشأة القناطر.. حداد فشل في اغتصابه فخنقه بـ قميص نوم

ماكينة ATM توزع دولارات بالخطأ فى الشارع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

طائرات شراعية لذوي الاحتياجات الخاصة تصل مطار الغردقة.. صور

فيديو

الصحف السعودية تحتفي بزيارة ولى العهد لمصر.. فيديو
تعرف على التفاصيل الخاصة بالكارت الموحد للمواصلات فى مصر
التموين: طرح مناقصة لاستيراد أرز من الخارج.. فيديو
الأرصاد تعلن عن موعد تزايد فرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية.. فيديو
الخارجية: انتهاء تخاذل المجتمع الدولى يحل القضية الفلسطينية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟