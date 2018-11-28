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بين الناس

مسنة تستغيث بأهل الخير لتوفير كرسى متحرك

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاثت مسنة من سكان منطقة البصراوى بإمبابة في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، بوزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى وأهل الخير لتوفير كرسى متحرك لها.

وقالت فى رسالتها: "أنا مريضة مسنة ولا يعلم بظروفى إلا الله ولا أقدر على الحركة نهائيا، وكل ما أحتاج إليه كرسى متحرك ليساعدنى على الحركة ودخول الحمام، ولا أقدر على ثمن شرائه".

وناشدت من يرغب فى مساعدتها الاتصال على رقم 01110331081.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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