سمارة مديرا فنيا لأهلى 2003 بعد تصعيد عادل مصطفى للفريق الأول

أستقر فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإبقاء على محمد سمارة كمدير فني لفريق مواليد ٢٠٠٣، بعدما تم تصعيد عادل مصطفى ليكون مدربا مساعدا في الجهاز الفني للفريق الأول، تحت قيادة محمد يوسف.



وقال مبروك إنه قرر الإبقاء على سمارة كمدير فني للفريق وعدم التعاقد مع مدرب جديد لما له من خبرات مع الفريق ودراية كاملة باللاعبين وقدراتهم الفنية.



ومن جانبه توجه سمارة بالتهنئة لعادل مصطفى على تصعيده للفريق الأول، مؤكدا أن يأمل في تحقيق النجاح في مهمته الجديدة، وأن يقود الفريق للفوز ببطولة الجمهورية.



وأضاف قائلا إن الفريق يضم عناصر مميزة وأنه حقق نتائج رائعة في المباريات السابقة، متمنيا تحقيق الفوز على الإسماعيلي في المباراة القادمة، والمقرر لها السبت المقبل، لمواصلة الزحف نحو قمة الترتيب، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث، برصيد ٢٤ نقطة، بفارق ٩ نقاط عن إنبي المتصدر.