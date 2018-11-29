حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها المحتاج

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، إن المرأة ليست مكلفة بالإنفاق على زوجها فيجوز لها أن تعطيه من زكاة مالها.





وأضاف "جمعة"، فى إجابته عن سؤال «زوجى دخله محدود فهل يجوز لى أن أعطيه من زكاة مالى؟»، أنه يجوز للمرأة أن تعطى زوجها من زكاة مالها ولكن ليس واجبًا أن تنفق عليه وهو فقير ومحتاج فيجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها.





وأشار إلى أن العلماء استدلوا فى ذلك بحديث عبدالله ابن مسعود مع زوجته حيث أعطت له قدراً من الزكاة فسدد بها بعض دينه فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل زوجها فأقر النبي ذلك وعليه فيجوز.