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ثقافة

ورش فنية وكورشيه وعجينة ورق بثقافة القاهرة

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 04:27 م
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة القاهرة حيث أقام بيت ثقافة نادي الهليوليدو معرض لنتاج ورش رسم الفراشات بالفوم الملون.

كما أقام قصر ثقافة المطرية مسابقة في المعلومات العامة وحوار مفتوح عن الأعياد في مصر مع رسم حر وألعاب ترفيهية وذهنية وسرد قصة، بجانب ورشة لتعليم فن الكورشيه.

وفي إطار احتفالات الهيئة بالمولد النبوي الشريف، أعد قصر ثقافة روض الفرج معرض فنون تشكيلية، كما ناقش بيت ثقافة نادي الطيران مصر الجديدة كتاب "محمد رسول الله" بقلم عبد الرحمن الشرقاوي.

وفي مدينة نصر عقدت مكتبة دار الحرب الإلكترونية ورشة فنية لعمل مجلة حائط عن الموسيقار رياض السنباطي.

وأقام قصر ثقافة عين حلوان ورشة تابلوه بعجينة الورق، وقدم قصر ثقافة المستقبل ورشة فنون تشكيلية بمدرسة طه حسين لعمل لوحات إرشادية.

وفي إطار متصل استقبل قصر ثقافة مصر الجديدة أطفال مدرسة العروبة بأنشطة متنوعة وألعاب ترفيهية في مكتبة الطفل.

كما نظمت المكتبة العامة بالقصر مسابقات ثقافية لطالبات مدرسة يوسف السباعي وتوزيع جوائز علي الطالبات، وأقام قسم الفنون التشكيلية ورشة استخدام خامات البيئة لعمل براويز صور من كارتون البيض بجانب ورشة استخدام ماكينة اللوم لصنع الكوفية للطلاب بنادي المرأة .

وفي إطار ورشة تبادل الخبرات مع أقسام المرأة بفرع ثقافة القاهرة استقبل القسر مسئولات نوادي المرأة بورشة الكوفيات باستخدام الماكينة.
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