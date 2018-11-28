ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:54 م
صدى البلد
محمد عبدالحليم
افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف فعاليات القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع المحافظة، على مدار 3 أيام بقري سدس وتوابعها ونزلة حنا، لتشمل الخدمات الصحية التي تقدمها القافلة لمواطنين في 8 قرى و11 عزبة بمركزي ببا والفشن وهم: سدس، بني عقبة ،الشهيد حسن علام ،منية الجيد، هربشنت ، الفقاعي ، جزيرة الفقاعي ، كفر جمعة ، نزلة حنا ،وذلك في حضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، والأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

وتتضمن القافلة مجموعة من الأنشطة والأعمال التنموية التي تركز على العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والتوعية والخدمات والمساعدات المجتمعية وورش العمل لتنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي ، بجانب تنفيذ جهود تنموية ضمن إطار وأهداف التنمية الشاملة.

وتابع المحافظ جانبا من أعمال القافلة في مجال تقديم الخدمة الصحية من خلال أنشطة القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالوحدة الصحية بقرية نزلة حنا،والتي شملت تخصصات الباطنة، الجلدية، نساء وتوليد، أطفال ، وعظام ، واجراء قياسات لضغط الدم ، ونسبة السكر وتحاليل لفيروس سي ، فضلا عن تجهيز صيدلية لتوفير الأدوية وتوزيعها بالمجان على المرضى ، وذلك تحت إشراف ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والتمريض.

وفي محور آخر من محاور القافلة في قطاع الخدمات المجتمعية تابع المحافظ بعض الأنشطة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية ، والتي تتضمن فتح أحد فصول لمحو الأمية ، وعقد امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية علاوة على عقد دورة تدريبية للعاملين في محو الأمية في مجال إعداد المدربين (T.O.T) ، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى هيئة تعليم الكبار ،فيما يتم توزيع بعض المساعدات العينية (بطاطين) للحالات الأكثر احتياجا ، وذلك على هامش القافلة.

كما تشمل القافلة تنظيم حملات للتوعية الصحية والاجتماعية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب ، والتربية ، والتربية النوعية ، حيث تقوم القافلة بتنظيم ندوات للتوعية بالالتهاب الكبدي الوبائي وأسبابه وطرق الوقاية ، وأخرى للتوعية بمشكلات المراهقة وما تتطلبه هذه المرحلة وكيفية التغلب عليها ، اضافة إلى ورشة عمل لتدريب الأطفال على أعمال الصلصال والرسم على السيراميك والتي شيرتات.

وتتضمن القافلة تنظيم توعية وتثقيف زراعي لمزارعي القري تحت إشراف كلية الزراعة في مجالات إنتاج الألبان ومشتقاتها وبيان مشكلاتها وكيفية ايجاد الحلول لها ، إضافة إلى التعريف بأساليب زيادة الإنتاجية الزراعية للمحاصيل المختلفة ، والتوعية بأساليب وطرق التربية الآمنة للثروة الحيوانية والداجنة.
محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور
محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور
محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور
محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور
loading...

ترشيحاتنا

رئيس المترو يتفقد المراحل النهائية من أعمال تطوير محطة المرج الجديدة.. صور

وزير التعليم العالى: إنشاء 8 جامعات تكنولوجيا جديدة فى مصر

منتصر الرفاعي تعليقا على بكاء نجم الأهلي: دموعك غالية علينا

مدرب الإسماعيلي على رادار الأهلى

تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو

بالأرقام والأحداث.. نوفمبر الشهر الأسود فى تاريخ الأهلى

شاهد.. لقطة مؤثرة لـ طه إسماعيل حزنًا على النادي الأهلي

تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول لمواجهة باريس سان جيرمان

الدوري الألمانى يهدد صفقة الأهلى المنتظرة

شاهد.. الزي الجديد لقضاة محكمة أحداث إرهاب مطعم كنتاكي

في ذكرى رحيلها.. سر إصرار شادية على استبعاد حمدي أحمد من ريا وسكينة

تساؤلات حول إغلاق ياسمين صبري كل حساباتها في مواقع التواصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة تتألق بفستان أبيض غير تقليدي ..صور

رئيس الأركان يشهد مشروعا تدريبيا لإحدى وحدات الجيش الثانى.. صور

سعر غير متوقع لحذاء نانسي عجرم.. صور

بلقيس بفستان مميز في أحدث جلسة تصوير.. صور

بعد 3 خسائر متتالية.. الغضب يسيطر على السوشيال ميديا ومغردون: إدارة فاشلة لا تحتوي اللاعبين.. ولم تعقد أي صفقات ناجحة

فيديو

تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو
تعرف على موعد انفراجة أزمة الفول.. فيديو
تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو
سياسي: العلاقات المصرية السعودية يبنى عليها النظام الإقليمي العربي .. فيديو
طبيب يصحح الصورة المغلوطة عن الأمراض النفسية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟

هل تؤيد المطالب بوجود وثيقة تأمين تتحملها الدولة كدعم للفلاح ؟