محافظ بني سويف يفتتح قافلة عين شمس التنموية الشاملة لخدمة 8 قرى و11 عزبة..صور

افتتح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف فعاليات القافلة التنموية الشاملة التى تنظمها جامعة عين شمس بالتعاون مع المحافظة، على مدار 3 أيام بقري سدس وتوابعها ونزلة حنا، لتشمل الخدمات الصحية التي تقدمها القافلة لمواطنين في 8 قرى و11 عزبة بمركزي ببا والفشن وهم: سدس، بني عقبة ،الشهيد حسن علام ،منية الجيد، هربشنت ، الفقاعي ، جزيرة الفقاعي ، كفر جمعة ، نزلة حنا ،وذلك في حضور الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور عاشور عمرى رئيس هيئة تعليم الكبار، والدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة، والأستاذ سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.





وتتضمن القافلة مجموعة من الأنشطة والأعمال التنموية التي تركز على العديد من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة والتوعية والخدمات والمساعدات المجتمعية وورش العمل لتنمية القدرات والمواهب لدى الأطفال، وذلك بهدف المساهمة في تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الحيوية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وأساسي ، بجانب تنفيذ جهود تنموية ضمن إطار وأهداف التنمية الشاملة.





وتابع المحافظ جانبا من أعمال القافلة في مجال تقديم الخدمة الصحية من خلال أنشطة القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالوحدة الصحية بقرية نزلة حنا،والتي شملت تخصصات الباطنة، الجلدية، نساء وتوليد، أطفال ، وعظام ، واجراء قياسات لضغط الدم ، ونسبة السكر وتحاليل لفيروس سي ، فضلا عن تجهيز صيدلية لتوفير الأدوية وتوزيعها بالمجان على المرضى ، وذلك تحت إشراف ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من كليات الطب والصيدلة والتمريض.





وفي محور آخر من محاور القافلة في قطاع الخدمات المجتمعية تابع المحافظ بعض الأنشطة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية ، والتي تتضمن فتح أحد فصول لمحو الأمية ، وعقد امتحانات فورية للحصول على شهادات محو الأمية علاوة على عقد دورة تدريبية للعاملين في محو الأمية في مجال إعداد المدربين (T.O.T) ، وذلك بالتنسيق مع مسؤولى هيئة تعليم الكبار ،فيما يتم توزيع بعض المساعدات العينية (بطاطين) للحالات الأكثر احتياجا ، وذلك على هامش القافلة.





كما تشمل القافلة تنظيم حملات للتوعية الصحية والاجتماعية تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس من كليات الآداب ، والتربية ، والتربية النوعية ، حيث تقوم القافلة بتنظيم ندوات للتوعية بالالتهاب الكبدي الوبائي وأسبابه وطرق الوقاية ، وأخرى للتوعية بمشكلات المراهقة وما تتطلبه هذه المرحلة وكيفية التغلب عليها ، اضافة إلى ورشة عمل لتدريب الأطفال على أعمال الصلصال والرسم على السيراميك والتي شيرتات.



