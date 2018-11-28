مائدة مستديرة بين 3 وزراء لبحث سبل التعاون مع البنك الدولي.. البيئة: ضرورة تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل.. وشعراوى: إغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة بمحافظات الجمهورية

شعراوى: الدعم الفني المقدم من البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة

وزيرة البيئة: التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة من أولويات القيادة السياسية

وزير النقل: خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل

استضافت وزارة البيئة مائدة عمل مستديرة ضمت كلا من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وبعثة البنك الدولي برئاسة كارين كمبر، كبير مديري البنك الدولي للبيئة والممارسات العالمية للموارد الوطنية، بحضور رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة والدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز شئون البيئة، وممثلي وزارات التنمية المحلية والبيئة والصحة والاستثمار والتعاون الدولي.وتناولت المائدة بحث سبل التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي في مجال إدارة المخلفات الصلبة والحد من تلوث الهواء، من خلال بحث الوضع الحالي والحلول المقترحة للوصول إلى أفضل ممارسات.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الهدف من المائدة هو الوصول إلى إجراءات مناسبة لمواجهة تلك المشكلات التي تؤرق المواطن والحكومة على حد سواء، ومناقشتها من خلال هذا اللقاء دليل على الحرص الشديد على حلها برؤية تشاركية بين الجهات المعنية لنمهد الطريق لاتخاذ الإجراءات المناسبة، مشيرة إلى أن تحديد المشكلة يسهل حين يتم ربطها بأرقام كتحديد تكلفة تلوث الهواء ونسب تأثير زيادة تركز الملوثات في الهواء ونسب مساهمة القطاعات المختلفة كالنقل والطاقة والمخلفات.وأوضحت "فؤاد" أن التركيز على الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة واتخاذ إجراءات عاجلة لحل مشكلة القمامة وشعور المواطن بتحسن ملحوظ على أجندة أولويات القيادة السياسية، حيث تمثل تحديا للحكومة يمكن التغلب عليه من خلال إجراءات محددة وواضحة واستراتيجية متكاملة، مشيرة إلى الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي ضمت الوزراء والمحافظين برئاسة وزير التنمية المحلية، ومنها كنس الشوارع وغلق المقالب العشوائية والحد من مشكلات النباشين، بالإضافة إلى زيادة نسبة تدوير المخلفات وإنشاء محطات مناولة ومدافن محكمة جديدة، وتنمية القدرات الوطنية للشركات العاملة في مجال الجمع والنقل وخلق قدرات وطنية قادرة على عملية الرقابة، وخلق شراكات مع القطاع الخاص.وقالت وزيرة البيئة إن تقليل الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل سيؤثر بشكل مباشر في خفض نسب تلوث الهواء والذي يشعر معه المواطن بتحسن في جودة الهواء ويحقق نتائج واضحة وسريعة بحلول عام 2020، خاصة أنه تم تنفيذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية كالسيطرة على الحرق المكشوف لقش الأرز، وإنشاء خط المترو الثالث للتقليل من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارات البيئة والداخلية والمحليات لفحص عوادم المركبات، والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للنقل.وأشارت إلى إمكانية إنشاء نظام متكامل يقدم بيانات حية لحالات التلوث وإجراءات السيطرة ومدى الاستجابة ووضعها في متناول متخذي القرار للوصول إلى الإجراءات والقرارات المناسبة للقضاء على المشكلات، موضحة أن وزارة البيئة بادرت منذ فترة قريبة بوضع مؤشر على الموقع الإلكتروني للوزارة يوضح حالة ومستويات جودة الهواء كل ثلاث أيام.من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الدعم الفني الذي يمكن أن يقدمه البنك الدولي سيساعد على بناء كوادر مدربة تستطيع نقل الخبرات إلى جميع المحافظات، وذلك من خلال اختيار مجموعة من المقالب للعمل عليها أو منظومة المخلفات بمحافظة من المحافظات وتعميم التجربة بكوادر وطنية.وقال شعراوي إن القضاء على المقالب العشوائية لخطورتها والاشتغالات الذاتية بها سيكون لها أثر إيجابي سريع على المواطن، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من البنك الدولى فى التمويل لإدارة منظومة نظافة القاهرة وإغلاق ونقل المقالب الأكثر خطورة فى محافظات الجمهورية بنظام p4r والاستفادة بالتعاون مع البنك أسوة بقرض البنك الدولى لتنمية محافظتى سوهاج وقنا، والذي نجح في خلق كوادر تنفيذية مدربة وتم تعميم تلك التجربة على باقي المحافظات.فيما أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك خطة طموحة لتقليل انبعاثات الكربون الصادرة عن قطاع النقل، والتحول إلى النقل الجماعي الحضري، وتطوير خطوط النقل، لكن نحتاج إلى بناء القدرات في مجال حساب تكلفة الاعتبارات البيئية للتحول للنقل الجماعي الكهربائي كالتوسع في خطوط المترو والأتوبيسات الكهربائية وحساب كمية الخفض في انبعاثات الكربون.وعرضت السيدة كارين كمبر، رئيس الوفد، قصص نجاح للبنك الدولي في مساعدة عدد من البلدان لحل المشكلات البيئة، ومنها مشكلة المخلفات تلوث الهواء، مشيرة إلى أن هناك دولا أوروبية أيضا ترتفع بها نسبة تلوث الهواء، وذكرت تجربة البنك مع كل من المغرب والصين وإندونيسيا في مواجهة مشكلة المخلفات ودور القطاع الخاص في القضاء عليها بشكل كبير، وذلك مع اختلاف النماذج المصممة لكل بلد تبعا لطبيعتها وأبعاد المشكلة بها.