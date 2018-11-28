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رياضة

شريف العريان يمثل مصر في اجتماعات الأنوك بطوكيو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 01:24 م
شريف العريان
شريف العريان
عمرو الحلوانى
شارك المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث اليوم في اجتماعات الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية "أنوك".

حضر اجتماعات الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم في طوكيو المهندس شريف العريان ممثلا عن مصر حيث غادر مساء السبت الماضي القاهرة ويستمر حتى يوم الأحد القادم لحضور اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية.
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