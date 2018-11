رئيس نوكيا يكشف لـ صدى البلد خطة الشركة للسيطرة على السوق.. فيديو وصور

سجلت شركة HMD مصر المالكة لعلامة نوكيا العريقة حضورًا قويًا فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالاتCairo ICT، من خلال تقديم 9 منتجات جديدة تناسب اختيارات السوق المصري المختلفة.



وقال تامر الجمل المدير العام لـ HMD مصر: "للمرة الأولى نتواجد في معرض Cairo ICT، لمخاطبة جميع فئات شرائح المجتمع المصري بـ 9 هواتف جديدة، بداية من 1000 جنيه حتى 8 ألاف جنيه، بمواصفات وخامات فى منتهي القوة، بداية من الزجاج المستخدم فى الشاشات من نوع جوريلا جلاس 6 المستخدمة فى صنع زجاج الطائرات".



وأضاف "الجمل" أن أجهزة نوكيا تمتاز بالصلابة والمتانة، بالإضافة لنظام تشغيل Android One، وهو الأندرويد الخام الذى يطور نفسه ذاتيًا، الأمر الذى لن يجعل المستخدم فى احتياج لتغيير هاتفه من أجل الحصول على أحدث نظانم تشغيل، مع بطاريات قوية بالفعل لاتستهلك سريعًا، مثل هواتف الشركات الأخري".



وأكد المدير التنفيذي لنوكيا مصر أن جميع فئات الهواتف يمكنها الصمود لأكثر من 3 سنوات، دون الحاجة للتحديث الدوري المكلف ماديًا، ولا يقتصر فقط على فئة flagship الأقوي والأغلى سعريًا، مع توفير خدمة ما بعد البيع على مستوي محافظات مصر بالكامل، عن طريق التعاقد مع الكثير من الشركات توفر أفضل خدمة ممكنة، يتضح ذلك من قلة عدد الهواتف التى تدخل الصيانة".



واختتم تامر الجمل حديثه لـ صدى البلد أن نويكا تسعى للتواجد ضمن المراكز الخمس الأولى ضمن أكبر شركات الهواتف الذكية فى السوق المصري".



وشاركت نوكيا بتلك القائمة من الهواتف الذكية فى المعرض :



1- Nokia 8110 4G

2- Nokia 1

3- Nokia 2.1

4- Nokia 3.1

5- Nokia 5.1

6- Nokia 5.1 Plus

7- Nokia 7.1

8- Nokia 6.1 Plus

9- Nokia 7 Plus