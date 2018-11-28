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تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:56 م
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
ندى فتح الله
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء، إن الوحدات السكنية الخاصة بمشروعي المحروسة 1 والمحروسة 2، يتم تجهيزها بشكل فندقي بالكامل، على أن ينتقل المواطن للعيش فيها بشنطة ملابسه فقط.

وتابع "صديق" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن مشروعات المحروسة تحتوي على 4900 وحدة سكنية، ومشروع الأسمرات يحوي 7440 وحدة، إضافة إلى 1160 وحدة بمشروع أهالينا.

وأردف "صديق" أن هناك ثلاث مشروعات بالغردقة والقصير ورأس غارب سوف يتم افتتاحهم في القريب العاجل، بهم 1200 وحدة سكنية.
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