تطوير العشوائيات: مشروعا المحروسة 1و2 مجهزان بشكل فندقي.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية برئاسة مجلس الوزراء، إن الوحدات السكنية الخاصة بمشروعي المحروسة 1 والمحروسة 2، يتم تجهيزها بشكل فندقي بالكامل، على أن ينتقل المواطن للعيش فيها بشنطة ملابسه فقط.





وتابع "صديق" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن مشروعات المحروسة تحتوي على 4900 وحدة سكنية، ومشروع الأسمرات يحوي 7440 وحدة، إضافة إلى 1160 وحدة بمشروع أهالينا.



