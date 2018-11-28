نوع من الزيوت يساعد على تقوية خصلات الشعر

فوائد عديدة لزيت الجوجوبا للعناية بجمالك خاصة الشعر فهو يساعد فى علاج أي التهاب على فروة الرأس وله خصائص مضادة للبكتيريا تحافظ على التهابات فروة الرأس والعناية بالشعر وتقوية بصيلات الشعر ومنع تساقطه والجوجوبا يساعد في الحفاظ على رطوبة الشعر إليك مكونات القناع وطريقة تطبيقه يقدمه موقع بولد سكاى.



إليك قناع من زيت الجوجوبا للعناية بالشعر:



كمية مساوية من زيت الجوجوبا زيت جوز الهند وزيت اللوز ويتم تدفئتهم لدقائق ثم يتم وضع الزيت الساخن على فروة رأسك وشعرك وتدليك بلطف بمساعدة أطراف أصابعك. اتركه لمدة 30-45 دقيقة قبل غسله باستخدام شامبو خفيف.