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الأوقاف: إجمالي أملاك الهيئة تخطت التريليون و37 مليار

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:06 م
سيد محروس
سيد محروس
ماجدة بدوي
أكد سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن إجمالي أملاك الهيئة تبلغ تريليون 37 مليار و370 مليون و78 ألف جنيه وذلك في الحصر الذي يتم لاول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017.

وقال "محروس" أمام اللجنة إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها كما تم إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ملايين ونصف مليون جنيه لدى أحد عملاء الهيئة بالأسكندرية إلى النيابة الإدارية كما تم حصر الأملاك التي تم الاستيلاء عليها والتعديات على أراضي وأملاك الهيئة للمرة الاولى.

وأضاف محروس انه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك المتعدى عليها والتي يتم ازالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات في سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة وهناك منشور لتقنين وضع اليد وازالة التعديات على الاملاك من خلال القوات المسلحة.

وأكد رئيس هيئة الأوقاف في كلمته مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759مليار و181 مليون جنيه وهناك اطلس خاص بأراضي الاوقاف و بلغت مساحة الأملاك " مباني وعقارات " المملوكة للهيئة بلغت 7 مليون و391 متر مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليار و824 مليون و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 مليون 714 الف متر بقيمة 141 مليار و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى املاك الهيئة تريليون.

وقال محمود الزيات مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف إن إيرادات الهيئة في العام المالي 20171/ 2018 بلغت مليار و210 مليون و55 الف جنيه منها 450 مليون جنيه ايرادات اطيان زراعية و400 مليون جنيه جنيه ايرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات اوراق مالية واخرى 550 مليون جنيه.
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