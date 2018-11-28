تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية تقريرًا خاص بأسعار البطاطس في الأسواق المصرية اليوم، حيث رصد انخفاضًا ملحوظ في الأسعار.
وذكر أحد التجار بأحد الأسواق المصرية، أن كلًا من محافظات المنصورة والإسكندرية وبني سويف والمنيا يوردون البطاطس للأسواق، مشيرًا إلى أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتراوح سعر البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه.
وأضاف تاجر آخر أن البطاطس حاليًا تخرج من اسواق الجملة بأسعار تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات، حسب جودتها، مؤكدًا أنه من المنتظر أن تنخفض الأسعار بداية من شهر ديسمبر المقبل، نظرًا لضخ كميات كبيرة منها في الأسواق من عدد كبير من المحافظات.