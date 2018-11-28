تجار: انخفاض كبير في أسعار البطاطس الفترة المقبلة..فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية تقريرًا خاص بأسعار البطاطس في الأسواق المصرية اليوم، حيث رصد انخفاضًا ملحوظ في الأسعار.





وذكر أحد التجار بأحد الأسواق المصرية، أن كلًا من محافظات المنصورة والإسكندرية وبني سويف والمنيا يوردون البطاطس للأسواق، مشيرًا إلى أنه من المنتظر خلال الفترة القادمة أن يتراوح سعر البطاطس من 2 إلى 2.5 جنيه.



