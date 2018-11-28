أمريكا تطالب السلطة بالإفراج عن جاسوس فلسطيني

طالبت الإدارة الأمريكية السلطة الفلسطينية اليوم، الأربعاء، بالإفراج عن فلسطيني اعتقلته من القدس بتهمة التجسس وبيع أراضٍ فلسطينية لليهود.



وقال السفير الأمريكي لدى "إسرائيل" ديفيد فريدمان على حسابه عبر "تويتر"، إن اعتقال عصام عقل الذي يشتبه في ارتكابه جريمة وهي بيع أرض لليهود، لا يتفق مع قيم الولايات المتحدة وأي شخص يؤمن بالسلام والتعايش".



وأضاف فريدمان: "نطالب بإطلاق سراحه فورًا".



وأشارت القناة 14 العبرية إلى أن جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اعتقل عقل قبل شهرين من شرق القدس ويحتجزه في رام الله بشبهة بيعه أرضًا للإسرائيليين.