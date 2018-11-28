عميد معهد السكر: خطورة المرض في مضاعفاته وحملة 100 مليون صحة فرصة.. فيديو

قال الدكتور هشام الحنفاوي ، عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، إن مرض السكر ليس خطرا ولكن خطورته في مضاعفاته، لافتًا إلى أن حملة 100 مليون صحة فرصة لن تتكرر وأن الحملة تحلل للمريض و تعالجه على نفقة الدولة .





وأضاف " الحنفاوي " خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " صباحك مصري " بفضائية "mbc مصر 2 " ، اليوم الأربعاء ، أن في حالة إصابة المريض بأى مرض مثل الضغط أو السكر أو السمنة أو فيرس سي تقوم الحملة بتوجيه لأقرب مستشفى لتلقي العلاج المناسب، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود تأمين صحي للمريض يتم إنشاء تأمين صحي خاص به على نفقة الدولة ويستغرق بحد أقصي 4 أيام ، أما فيما يتعلق بالحالات الحرجة تتم معالجتها في الحال .



