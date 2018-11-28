شاهد.. حقيقة تداول كتاب عذاب القبر للأطفال

كشفت الإعلامية أسماء مصطفى، عن حقيقة تداول صورة كتاب "عذاب القبر للأطفال" على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الفترة الماضية.



وقالت "مصطفى"، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الأربعاء، إنه تم التواصل مع مطبعة "التوفيقية"، التى أصدرت الكتاب، وتبين أنه لم يتم إصدار هذا الكتاب منذ 15 عاما ولا توجد منه نسخة الآن بالطبعة.



وأضافت: "إننا نعيش حروبا إلكترونية والجميع يتبع الشائعات المنتشرة دون التفكير أو التأكد منها"، مناشدًة الجميع عدم اتباع الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأن غرضها البلبلة والفضائح فقط.