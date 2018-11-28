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رياضة

بالأسماء.. الصفقات السوبر تعمق جراح الأهلى فى الميركاتو الشتوى

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 03:07 م
فريق الأهلى
فريق الأهلى
عمرو الحلوانى
يواجه مسئولو النادى الأهلى صعوبات بالغة فى إتمام التعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لإنقاذ مسيرة الفريق بعد أن فقد لقب دورى أبطال أفريقيا وودع منافسات البطولة العربية، فضلا عن النتائج السلبية التي تلقاها الفريق فى مسابقة الدورى الممتاز الجارى.

وتلقى مسئولو الأهلى صدمة مدوية بعد أن أعلن العين الإماراتى رغبته فى استمرار حسين الشحات، الجناح الهجومي، داخل جدرانه ورفض رحيله خلال الفترة الحالية فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب يوما تلو الآخر.

وينطبق الأمر ذاته على طاهر محمد طاهر، مهاجم المقاولون العرب، الذى يعد أحد أهم الصفقات التي يسعى الأهلى إلى ضمها خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلنت إدارة ذئاب الجبل تمسكها الشديد ببقاء اللاعب ورفض رحيله بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما يواجه الأهلى صعوبة بالغة فى ضم محمد محمود، صانع ألعاب وادى دجلة، بعد العروض الأوروبية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها عرض من أحد الأندية الألمانية.

وبالنسبة للكاميرونى فرانك كوم، لاعب وسط الترجى التونسى، فهناك أيضا صعوبات بالغة فى ضمه نتيجة تمسك ناديه به ورفض فكرة التفريط فيه خلال الفترة الحالية نتيجة دوره المؤثر مع الفريق، كما يجد الأهلي صعوبة مالية قوية فى ضمه نتيجة المبالغ المالية الكبيرة التي يحصل عليها اللاعب.

وكان الأهلى أعلن رغبته فى ضم الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد محمود وفرانك كوم بجانب محمود وحيد، الظهير الأيسر لنادي المقاصة.
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