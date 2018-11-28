إصابة شاب بجرح قطعي ونزيف في البطن بعد المزاح مع عامل

أصيب شاب بجرح طعني بالبطن واشتباه نزيف حاد بعد مشاجرة مع عامل تعدى عليه بمطواة.



كان اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية يفيد باستقبال مستشفى الشهداء "ك ب ش ح"، 17 عاما بائع متجول ومقيم دائرة المركز مصابًا بجرح طعنى واشتباه نزيف بالبطن.



بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم المصاب، المدعو ع م ع، 22 عاما بدون عمل ومقيم دائرة المركز بالتعدى عليه بالضرب بأداة حادة مطواة على اثر مشادة كلامية بينهما بسبب المزاح.



وبسؤال المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.