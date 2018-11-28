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أخبار البلد

إطلاق التقرير الوطني السادس للصين لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

الأربعاء 28/نوفمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
حنان توفيق
تضمنت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر للدول الأطراف المنعقد حاليا بشرم الشيخ إطلاق التقرير الوطني السادس للصين حول الإنجازات والإستراتيجيات والجهود المبذولة لحماية التنوع البيولوجي في الصين.

وتضمن المؤتمر مناقشة إمكانية تعديل أهداف التنوع البيولوجي ما بعد عام 2020 في إطار التجارب الوطنية ؛ والتحديات الرئيسية التي تواجه إعداد التقرير؛ وخطط الصين لمواصلة زيادة كميات البيانات المتاحة لإعداد تقارير التنوع البيولوجي في المستقبل، إضافة إلى توضيحات بشأن البيانات التي تشير إلى البصمة البيئية المتزايدة للصين، مع تحسين مؤشرات التنوع البيولوجي.

كانت الصين وضعت سلسلة من السياسات المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي منذ عام 2015، تقدم جهودا مبتكرة وترتيبات شاملة نحو تطوير ما يسمى ب "حضارة بيئية" من خلال حفظ التنوع البيولوجي، وتشمل هذه السياسات تسريع تنمية "الحضارة البيئية"، وتحسين آليات التعويض الإيكولوجي، وبعض المقترحات الخاصة بآليات حفظ وترميم الأراضي الرطبة. 

جدير بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي يعقد بمدينة شرم الشيخ في مصر خلال الفترة من 17 - 29 نوفمبر الجاري تحت شعار الاستثمار فى التنوع البيولوجى.
إطلاق التقرير الوطني السادس للصين لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
إطلاق التقرير الوطني السادس للصين لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي
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