شاهد.. لقطات نادرة من إعصار مزدوج ضرب جنوب إيطاليا

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، لقطات نادرة لإعصار مزدوج متساوى القوة ضرب جنوب إيطاليا.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر إعصارا مزدوجا متساوي القوة يعتبر ظاهرة طبيعية نادرة جدا، لأن أحد الإعصارين عادة ما يكتسب قوته من الآخر.



وضرب الإعصار مقاطعات بوليا وكالابريا وكامبانيا في جنوب إيطاليا وألحق الضرر بالقرى والمرافق الساحلية.

