محافظ قنا يشهد حفل يوم التبرع بالدم في جامعة جنوب الوادي.. صور

شهد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، حفل يوم التبرع بالدم لمحافظة قنا والذى أقيم بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة بقنا بالتعاون مع المركز الاقليمي لبنك الدم.



تضمنت فقرات الحفل فقرات فنية وعروض فنون شعبيه، وانتهى بتكريم اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا والدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور يوسف الغرباوي- نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومسئولي وزارة الصحة و المجلس القومي للمرأة ورجال الدين وأعضاء مجلس النواب.



وأكد محافظ قنا، أن التبرع بالدم واجب ديني وأخلاقي، وأهمية الدور الذى يقوم به مركز نقل الدم بمحافظة قنا، فضلًا عن أهمية التبرع بالدم والمردود الصحي على المتبرع.



فيما أشار الدكتور عباس منصور، إلى أن جامعة جنوب الوادي تحتضن العديد من الأنشطة المجتمعية ووجه التحية للقائمين على مبادرة"التبرع بالدم للحياة" لدورهم في التوعية بهذه القضية الحيوية، وحث طلاب الجامعة على الاشتراك في حملات التبرع.



شهد فعاليات الحفل عمداء الكليات ورؤساء الوفود العربية المشاركة بالبطولة العربية لخماسيات كرة القدم بمقر الجامعة ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة قنا وممثلو المجلس القومي للمرأة و ممثلو المركز الاقليمي لبنك الدم بقنا و مؤسسات المجتمع المدني.