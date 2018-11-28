محافظ كفرالشيخ يوقع عقد تجهيز موقع المصنع الثانى للرمال السوداء

وقع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، واللواء عزالدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، عقد الدك والردم للمصنع فصل الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، على مساحة 35 فدانًا، غرب محطة كهرباء البرلس التي تقوم بها المحافظة لصالح الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء.





وذلك بحضور الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، والمهندس راضي أمين، السكرتير العام، والوفد الأسترالي برئاسة مستر سول ويست، والمهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، والمهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، طلعت عبدالقادر، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمهندس محمد نصير، مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بكفرالشيخ، والمهندس حاتم بسيوني، مدير عام شركة الغاز بكفرالشيخ، والدكتور حسام فوزى، استشاري جامعة كفرالشيخ، والعميد طارق راغب، المدير العام الإداري لمشروع الرمال السوداء، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات الشركة المصرية للرمال السوداء والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.





قال محافظ كفرالشيخ، انه تم توقيع عقد مع الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، لتنفيذ أعمال نقل وردم وتسوية ودمك موقع أرض المصنع الثاني لفصل الرمال السوداء غرب محطة كهرباء البرلس، على مساحة 35 فداناً، بسمك 130 سم لطبقة الدمك، فضلًا عن تنفيذ ردم ودمك وتسوية موقع أرض المصنع الأول لفصل الرمال السوداء بملاحة منيسي، على مساحة 80 فدانًا لامتلاك محافظة كفرالشيخ للرمال اللازمة لأعمال الردم.





أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه تم مناقشة توصيل المرافق الى مصنع الرمال السوداء من الصرف الصحي والغاز والكهرباء والمياه، وسيتم إنشاء محطة لمعالجة مياه الشرب من مياه البحر المتوسط بطاقة إنتاجية 60 ألف لتر مكعب يوميا بتكلفة تقدر بحوالى مليار و500 مليون جنيه، لافتًا أنه لن يتم طلب أي مبالغ مالية من شركة الرمال السوداء، مؤكدًا أنه سيتم توصيل التيار الكهربائي حتي أبواب الشركة، فضلًا عن توصيل الغاز لمساحة 85 فداناً بالفعل، وسيتم الانتهاء من المساحة المتبقية خلال أيام.





وكلف محافظ كفرالشيخ، المهندس إبراهيم متولى، رئيس الجهاز التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بضرورة عمل دراسة ومعاينة لتحديد مكان لتخصيصه لإنشاء محطة رفع خاصة بمصنع الرمال السوداء، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات المعنية بتوصيل المرافق بمشاركة الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ لمناقشة الوضع واستغلال الإمكانيات المتاحة.



